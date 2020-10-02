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الصحة الإسرائيلية: 7639 إصابة جديدة بكورونا أمس

تاريخ النشر: 02/10/2020 - 07:53

الصحة الإسرائيلية: 7639 إصابة جديدة بكورونا أمس
مستشفى "شيبا" أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأن 7639 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 64,458 فحصا لكورونا، وتبين أن 12.3% منها إيجابية للفيروس.

وتوفي خلال الأيام الثلاثة الماضية 116 شخصا من جراء إصابتهم بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1622 وفاة.

ويرقد في المستشفيات 1618 مريضا بكورونا، بينهم 807 في حالة خطيرة، ويخضع 196 مريضا بينهم للتنفس الاصطناعي.

ويبلغ عدد المرضى النشطين اليوم 70,669 مريضا، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الأزمة 255,771 شخصا، تماثل 183,488 منهم إلى الشفاء.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، إنه "إذا رأينا أن الإغلاق لا يعمل كما يجب، فسنشدّده" مضيفا أن القرار بتشديد الإغلاق "تحدّده المعطيات فقط. ويوم الإثنين سنقرّر طريقة استمرار الإغلاق: تشديده أو تحريره".

من جانبه، اعترف نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يوآف كيش، أن الحكومة فشلت في الحد من انتشار الفيروس في مرحلة مبكرة، ما أدى إلى الإغلاق الثاني والمشدد، فيما رفض مُنسق مكافحة كورونا، بروفيسور روني غمزو، تحديد موعد رفع الإغلاق، مشددا على أن ذلك يعتمد على انخفاض معدلات الإصابة.


#كورونا
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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