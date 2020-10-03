غزة: تسجيل 114 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم، السبت، تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي لفيروس كورونا في القطاع أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها بلغ 1784 عينة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي من الفيروس بلغت 95 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبيّنت أن إجمالي تراكمي المصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 3298 إصابة، منها 1416 حالة نشطة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 22 حالة، والمتعافين 1860 حالة.

ومنذ بدء انتشار الجائحة في البلاد كانت الإصابات محصورة في مناطق ومدن محددة، حيث كانت تسعى طواقم وزارة الصحة الفلسطينية إلى حصر المخالطين وتتبع الخريطة الوبائية، إلى أن اتسعت الدائرة لتشمل المناطق كافة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وبعد فترة لا تقل عن شهرين من الإغلاق والإجراءات المشددة، بدأت الحكومة الاتجاه نحو التعايش مع الجائحة، نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومؤخرا، باتت وزارة الصحة تسجل أرقاما قياسية في الإصابات، إضافة إلى الوفيات، مقارنة بالأعداد بداية الجائحة، لا سيما في قطاع غزة، الذي يشهد تسجيل أرقام قياسية منذ نحو شهر، بعد أن كان شبه خال.

وتبع انتشار الإصابات في غزة إجراءات مشددة، وتعطيل للمدارس والجامعات والأسواق، حتى الآن، باستثناء حظر التجول الذي تم رفعه مؤخرا على أيام متفاوتة بحسب انتشار الإصابات‎.