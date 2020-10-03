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نقل ترامب إلى المشفى إثر إصابته بكورونا

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 01:33

نقل ترامب إلى المشفى إثر إصابته بكورونا
ترامب صاعد إلى المروحية قرب البيت الأبيض (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

نقل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليلة الجمعة – السبت، إلى مشفى عسكري في ولاية ميرلاند المجاورة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبثّت وسائل إعلام أميركية صورًا لهيلوكبتر تقف ملاصقة لمدخل البيت الأبيض لنقل ترامب، وليس في مكانها المخصّص عادةً، وخرج ترامب على قدميه للوصول إلى الهيلوكبتر في إشارة إلى أنه قادر على المسير والحركة.

الإرهاق بادٍ في عيني ترامب (أ ب)
الإرهاق بادٍ في عيني ترامب (أ ب)

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب سيمكث في المشفى لأيام.

ويمتنع ترامب عن نقل صلاحياته لنائبه وسيمارس صلاحياته من المشفى، بحسب شبكة NBC.

وامتنع ترامب عن التغريد منذ إعلانه الإصابة وهو ما ترك انطباعًا أن حالة ترامب خطيرة، وهو ما ردّت عليه المتحدثة باسم البيت الأبيض بالنفي، وقالت إنه شعر بالوهن فقط.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وزوجته يعانيان من "أعراض مرضيّة خفيفة"، وذلك بعدما ضاعف الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا تعقيدات حملته الانتخابية.

ويأتي ذلك بعيد الإعلان عن إصابة الرئيس بفيروس كورونا، وإعراب أبرز القادة والمسؤولين حول العالم عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب يعاني من "أعراض خفيفة" بعدما أكدت الفحوص إصابته بكوفيد-19. وأضاف ميدوز لشبكة "سي إن إن" أنّ الرئيس والسيدة الأولى "معنوياتهما جيدة".

وكشف أنّه تبيّن عدم إصابة عدد من المقربين، بمن فيهم صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر، ولكنّه لفت إلى توقع إصابات جديدة داخل البيت الأبيض.

وتأتي إصابة ترامب بكوفيد-19 قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، فيما يسعى ترامب للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة المرشّح الديمقراطي جو بايدن. كما أنه يطرح عددا لا يحصى من الأسئلة حول مستقبل الحملة.

وكتب ترامب على تويتر: "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".


#ترامب
#فيروس كورونا
#واشنطن

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