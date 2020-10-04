الصحة الإسرائيلية: 2557 إصابة جديدة بكورونا أمس

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الأحد، بتسجيل 2557 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 24,781 فحصا لكورونا.

ويرقد في المستشفيات حاليا 830 مريضا بحالة خطيرة، بينهم 223 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الأزمة 1682 وفاة،

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الأزمة 264,857 شخصا، تماثل 193,002 منهم للشفاء، وهناك 70,172 مريضا بكورونا حاليا.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فقد توفي 108 مرضى بكورونا في الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، بينهم 22 مريضا أمس، السبت.

ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية غدا، الإثنين، اجتماعا لكابينيت كورونا، سيتم التداول فيه بمؤشرات التي ستسمح بتخفيف الإغلاق الشامل والمشدد. وترجح التقديرات أن نتنياهو سيطالب بتشديد الإغلاق، وأن ذلك مرتبط بمعطيات انتشار الفيروس.

وقال نتنياهو عبر "فيسبوك" إن "كل شيء متعلق بالمعطيات. وإذا رأينا أن الإغلاق ليس ناجحا بالشكل الكافي، فسنشدده. وإذا رأينا انخفاضا بالأرقام، سيكون بالإمكان البدء بالحديث عن خروج من الإغلاق".

وعبر رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، عن معارضته لموقف نتنياهو، وقال إنه "سننقرّ سياسة وقواعد. وينبغي أن تكون مستقرة إلى حين تتضح نتائج الإغلاق" على حجم انتشار الفيروس.