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عكا: مقتل شاب في جريمة طعن

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 17:43

عكا: مقتل شاب في جريمة طعن
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتل شاب (23 عاما) في جريمة طعن وقعت مساء اليوم، الإثنين، في مدينة عكا.

وعُلم أن الطواقم الطبية تلقت بلاغا عن إصابة شاب في شارع "موشي شابيرا" بالبلدة الجديدة في عكا.

ووصلت الطواقم إلى المكان وقدمت العلاج لشاب تعرض للطعن وأصيب بجروح بالغة الخطوة.

وجرى نقل المصاب، إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، لاستكمال العلاج.

وأعلن الطاقم الطبي في المستشفى، لاحقًا، عن وفاة الشاب متأثرا بجروحه، بعد فشل جميع محاولات الإنعاش.

هذا، وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.


#جريمة طعن
#عكا

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