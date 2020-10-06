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الصحة الإسرائيلية: 20 وفاة و3007 إصابات بكورونا

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 19:14

الصحة الإسرائيلية: 20 وفاة و3007 إصابات بكورونا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 20 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 3,007 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 63,809، بعد تعافي 210,845 (3,426 منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 276,439.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:35 مساء الثلاثاء، بلغ 35,616 فحصا؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 5,657 إصابة، بعد إجراء 52,150 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,784 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل أكثر من 35 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 872، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد حدد 800 حالة خطرة على أنها "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز".

فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالتين منذ منتصف الليلة الماضية، وبلغ 220 حالة.

ويرقد في المستشفيات 1,609 مرضى، بينهم 314 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 57,613 مصابا العلاج المنزلي، و4,587 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وفي سياق متصل، شدد مُنسق مواجهة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور روني غمزو، اليوم الثلاثاء، على أننا نشهد تباطؤا بمعدلات انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما أكد على أنه من المبكر لأوانه تحديد ما إذا التباطؤ بات حالة عامة في جميع المناطق التي شهدت قفزة في معدلات الإصابة خلال الموجة الثانية.

واعتبر غمزو أن نتائج الإغلاق المشدد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية ويستمر حتى الـ14 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأت تظهر في انخفاض نسبة الفحوصات الموجبة من عدد الفحوصات الكلي التي يتم إجراؤها يومية لتشخيص إصابات جديدة بكورونا.


#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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