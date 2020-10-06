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النقب: مصابان بحالة خطيرة في جريمة طعن

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 20:05

النقب: مصابان بحالة خطيرة في جريمة طعن
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شابان في العشرينيات من عمريهما، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضهما لجريمة طعن في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصدر طبي، فإن المصابين وصلا بواسطة سيارة إلى مدينة بئر السبع، وهما يعانيان من جراح وصفت بأنها خطيرة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها، فيما لم تعرف هوية المصابين بعد.


#النقب
#طعن
#العنف والجريمة
#بئر السبع

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