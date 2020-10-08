كورونا في البلدات العربية: انخفاض الإصابات النشطة إلى 5,174

بلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى الساعة 7:30 من صباح اليوم، الخميس، 37,930 حالة، بحسب ما أوضحت الهيئة العربية للطوارئ في بيان صدر عنها.

وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات منذ الأمس بنحو 280 حالة (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وعددها 17 بلدة) ليرتفع مجمل عدد المصابين منذ بداية الأسبوع وخلال يومين بنحو 1,149 إصابة جديدة.

وأوضحت الهيئة أنه تواصل تسجيل انخفاض في عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية حيث بلغ 5,174 إصابة على الأقل، (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15). وأشارت الهيئة إلى انخفاض في عدد الفحوصات في الأيام السبعة الماضية، مقارنة بالأسابيع الأخيرة، ليبلغ 23,186 فحصا.

الحصيلة الأخيرة الصادرة عن الهيئة

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغ مجمل عدد الإصابات الجديدة منذ بداية الأسبوع في منطقة الجليل 769 إصابة لتشكل نحو 66% من مجمل عدد الإصابات في المجتمع العربي منها 53 إصابة جديدة في الناصرة و52 في كل من مجد الكروم ويركا و28 إصابة في الناصرة و50 إصابة في كل من شفاعمرو وكذلك 47 إصابة في طمرة و38 في دير الأسد و31 في سخنين.

وفي منطقة المثلث، سجلت 338 إصابة جديدة لتشكل 30% من مجمل الإصابات منذ بداية الأسبوع مع تسجيل 47 إصابة جديدة في أم الفحم و43 باقة الغربية و37 في الطيبة. في حين شهدت منطقة النقب تسجيل 28 إصابة جديدة منذ بداية الأسبوع، من بينها 22 إصابة في مدينة رهط.