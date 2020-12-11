إصابات إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبة فلسطينية في كفر مالك

أصيب، اليوم الجمعة، عدد من الفلسطينيين، إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبة فلسطينية في كفر مالك بالضفة الغربية المحتلّة.

وأفاد نشطاء بأن قوات الاحتلال، اعتقلت شخصا على الأقل.

وفي حين لم يصدر بيان طبي رسميّ حتى إعداد الخبر، ذكر نشطاء أن الإصابات مستقرّة، دون إيضاح مدى خطورتها.

وفي سياق ذي صلة، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال، فعالية لزراعة أشتال زيتون بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، في قرية بيت دجن شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن رئيس المجلس القروي، نصر أبو جيش، قوله إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في الفعالية، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني ونحو 15 آخرين بالاختناق.

وأوضح أن الفعالية تهدف لزراعة أشتال زيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، والتي تبلغ مساحتها 300 دونم.

وفي وقت سابق اليوم، أُصيب آخرون خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، قوله، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند مدخل القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

ولفت إلى أنه سبق اندلع المواجهات، قمع الاحتلال لمسيرة دعت لها حركة "فتح"، والهيئة، والقوى الوطنية والإسلامية، انطلقت من وسط القرية باتجاه منطقة راس التين التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقا، تنديدًا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة، وبمناسبة ذكرى مرور ستة أعوام على استشهاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الشهيد زياد أبو عين، وبمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الطفل علي أبو عليا بالمغير.