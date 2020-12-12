مجد الكروم: مصرع شاب وإصابة خطيرة في حادث طرق قرب عكا

توفي مساء اليوم السبت، الشاب بشار منّاع ويبلغ من العمر 25 عامًا، إثر اصطدام دراجته النارية بالجدار الحديدي المحاذي لشارع 4 في شمالي البلاد قرب مدينة عكا، وأصيب آخر بجراح خطيرة ونقل على إثرها إلى المشفى لاستكمال العلاج.

وأعلنت الطواقم الطبية، وفاة الشاب فور وصولها مكان الحادث، أما المصاب الثاني ويبلغ من العمر هو الآخر 25 عامًا، يعاني من إصابة خطيرة.

وأصيب شخصان بجروح طفيفة كانا بسيارتهما تأثرا من الحادث.

ويُذكر أن حادثًا وقع وسط البلاد، مساء السبت، أسفر عن مصرع شابة تبلغ من العمر 30 عامًا وإصابة آخريْن بجراح خطيرة نُقلا على إثرها إلى مستشفى شيبا في تل هشومير لتلقي العلاج.