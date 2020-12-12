النقب: مصرع طفل في حادث دهس

لقي الطفل محمد رباح أبو سبيت (6 سنوات) من ضواحي بلدة حورة في النقب، مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته الحرجة بحادث دهس.

وكانت الطواقم الطبية قد أفادت بأنها تلقت بلاغا بتعرض الطفل للإصابة في شارع رقم 60، جنوبي البلاد.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للطفل المصاب الذي وصفت جراحه بالحرجة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

إلى ذلك، جرى تبليغ الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، وتُعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث الدهس.