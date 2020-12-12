جديدة المكر: مصاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، عصر اليوم، السبت، إثر جريمة إطلاق نار في جديدة المكر.

ووصفت مصادر طبيّة جراح الشاب بالمتوسّطة.

ونقل طاقم حيّان الطبّي الشاب إلى مشفى نهاريا لتلقي العلاج.

جرائم القتل في المجتمع العربي: 92 ضحية منذ مطلع العام

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل الفتى أبو راس يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 92، بينها 17 امرأة، علما بأن الشرطة قدمت لوائح اتهام ضد جناة في 21 جريمة فقط.

يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.