الصحة الفلسطينية: 33 حالة وفاة بكورونا و1,845 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 33 وفاة و1,845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تعافى 2,182 مصابا بالفيروس.

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة أن "حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا الروسي، ستصل قريبا إلى فلسطين".

وذكرت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أن حصيلة الوفيات اليومية التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية (33 حالة)، هي أعلى حصيلة وفيات منذ بدء تفشي الفيروس.

وأوضحت أن حالات الوفاة سُجلت في محافظة رام الله والبيرة - 3 حالات، ونابلس - حالتان، وجنين - 4 حالات، وبيت لحم - حالتان، وطولكرم - 3 حالات، بالإضافة إلى حالة واحدة في ضواحي القدس، وحالتين في الخليل، و13 حالة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل - 134، جنين - 263، نابلس - 165، طولكرم - 56، رام الله والبيرة - 144، سلفيت - 43، قلقيلية - 23، طوباس - 33، بيت لحم - 45، ضواحي القدس - 60، أريحا والأغوار - 6، قطاع غزة - 505، مدينة القدس - 368.

وقالت، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، بلغت 78.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 83 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

غزة: 13 حالة وفاة بكورونا و505 إصابات جديدة في 24 ساعة

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 13 حالة وفاة و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين تعافي 718 مريضا بالفيروس.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة، في تقريرها اليومي حول انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، إنها أجرت 1,618 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك معدل الإصابات الموجبة 31.2%.

وذكرت أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة، بلغت 27,939 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 9,608 حالة، وإجمالي المتعافين 18,143 حالة.

في حين وصل عدد الوفيات الإجمالي منذ بدء تفشي الجائحة في آذار/ مارس الماضي، إلى 188 حالة. فيما وصل عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 358 حالة من بينها 174 حالة خطيرة أو حرجة.

وبدأ، أمس، الجمعة، سريان حظر التجوال الشامل في قطاع غزة، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكثفت قوات الشرطة وجودها في محافظات القطاع (عددها 5)، كما خلت الشوارع من المارة وأُغلقت المحال التجارية والأسواق أبوابها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في القطاع، إياد البزم، أنه "يتم سريان حظر التجوال في محافظات غزة يومي الجمعة والسبت، للحد من تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات مؤخرًا".

وأضاف أن "هناك التزام كبير من المواطنين بقرار حظر التجوال، ما قد يساهم في السيطرة على تفشي الفيروس".

وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي كورونا، بما يشمل الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ووفق مراقبين، ارتفعت أعداد الإصابات بقطاع غزة بسبب طبيعته الجغرافية الضيقة والتي تضم كثافة سكانية مرتفعة، تُقدّر بنحو 5 آلاف و453 فردا لكل كيلو متر مربع، بحسب إحصاء رسمي في 2019.

4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي تصل قريبا

وحول جرعات اللقاح الروسي التي تصل "قريبا"، قال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة، أسامة النجار، إن "هذه الجرعات من اللقاح ستصل نهاية العام الجاري، وبداية العام المقبل".

وأوضح أنه "ستباشر الوزارة بإعطائها للمواطنين، مؤكدا أن وزيرة الصحة، مي كيلة، تجري اتصالات مكثفة مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات المنتجة للقاح"، مبينًا أنه "تم حجز كميات من الأنواع الـ4 للقاحات الفيروس".

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح السبت، أن الكوادر الطبية في حالة إنهاك كبير من جراء مضاعفة جهودها منذ آذار/ مارس الماضي في مواجهة كورونا، ومن الصعب أن تستمر في عملها في حال ازدياد الإصابات.

وأشار النجار إلى أن "هذه الفترة هي مرحلة الذروة وخطرة جدا"، داعيا المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية للمساعدة في تخطي المرحلة وليتسنى انحسار المنحنى الوبائي. وقال إن "الإجراءات الحكومية المتخذة الآن في كسر سلسلة انتشار الوباء تحاصر بشكل كبير جدا تزايد الحالات".