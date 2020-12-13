تمديد الإغلاق على سخنين وكفر كنا ودالية الكرمل ورفعه عن كفر مندا

أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المناطق المقيّدة، مساء اليوم الأحد، رفع الإغلاق المفروض على بلدة كفر مندا، فيما تقرّر تمديده على مدينة سخنين، وكفر كنا ودالية الكرمل.

ويأتي قرار رفع الإغلاق عن كفر مندا، عقِب الانخفاض في عدد الإصابات النشطة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ودعا رئيس المجلس المحلي، مؤنس عبد الحليم، أهالي كفر مندا، إلى "ضرورة مواصلة اتخاذ الحيطة والالتزام بتعليمات الوقاية والتعاون مع المجلس المحلي والجهات المختصة في سبيل العودة إلى الدائرة الخضراء وعودة الحياة الطبيعية في القرية"، مُشيرا إلى أن بيانا سيصدر في وقت لاحق، بشأن عودة طلاب المدارس إلى مقاعدهم الدراسيّة.

أما في سخنين، فقد أُعلن عن تمديد الإغلاق المفروض على المدينة، حتى يوم الجمعة المُقبل.

واتّخذت اللجنة الوزارية لشؤون المناطق المقيّدة قرار تمديد الإغلاق على المدينة، إثر ازدياد عدد إصابات كورونا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

وكان يُفترض أن ينتهي الإغلاق المفروض على سخنين، مساء اليوم الأحد، غير أن عدد الإصابات النشطة الذي وصل إلى 420 إصابة نشطة، حال دون ذلك، ولا سيّما أن أكثر من 270 إصابة سُجّلت في فترة الإغلاق.

وستستمر منظومة التدريس بطريقة التعلم عن بعد لجميع طلاب المدارس في المدينة، ولجميع المراحل.

وجاء في بيان مشترك ومقتضب، صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ووزارة الصحة، أن "اللجنة الوزارية المكلفة بالإعلان عن المناطق المقيدة بتمديد سريان هذا الإعلان على (...) كفر كنا وسخنين لمدة خمسة أيام أخرى حتى يوم الجمعة، وحتّى الساعة السابعة مساء".

وأوضح البيان أنه تقرر كذلك تمديد الإغلاق على "دالية الكرمل لمدة ثلاثة أيام أخرى حتى يوم الخميس" المُقبل، وللساعة السابعة مساءً كذلك.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية خلال نهاية الأسبوع بـ1,753 إصابة جديدة وبلغ عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي 3,677 إصابة جديدة، وفي المقابل سجلت على مستوى البلاد 10,703 إصابة جديدة لذات الفترة. وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي في البلدات العربية إلى 34.4% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وعلى صعيد البلدات العربية، وخلال فترة الأسبوع الماضي، فقد تم تسجيل الارتفاع الأكبر في عدد الحالات الجديدة في مدينة سخنين مع تسجيل 274 إصابة، في حين بلغ عدد الإصابات الجديدة في الناصرة 240 إصابة، وفي طمرة 193 إصابة، وفي شفاعمرو 174 إصابة، وفي أم الفحم 144، وكفر كنا 103، وكذلك دالية الكرمل مع تسجيل 102 إصابة جديدة.

وحسب الهيئة العربية للطوارئ، استمر الارتفاع في عدد الحالات النشطة في البلدات العربية وبلغ 6,359 مع تسجيل ارتفاع بلغ 784 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وارتفع عدد الحالات النشطة على مستوى البلاد وبلغ 17,341 مع زيادة بلغت 3,611 عن الأسبوع الذي سبقه. وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية، مع تسجيل ارتفاع في البلدات اليهودية، إلى نحو36.7% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 419 وفاة مع تسجيل 22 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ74 وفاة لذات الفترة وبلغ مجمل عدد الوفيات في البلاد 2,981، وبهذا ارتفعت نسبة الوفيات في البلدات العربية إلى 14.1% من مجمل عدد الوفيات في البلاد.

وبلغ عدد الحالات الخطرة والخاضعة للعلاج لأجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات العربية 39 حالة من مجمل 128 حالة، تنضاف إلى ذلك 77 حالة تعرف بالخطرة من مجمل 214 على مستوى البلاد.