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262 إصابة نشطة بأم الفحم و17 بمشافي الناصرة وفحوص كورونا اليوم

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 10:42

262 إصابة نشطة بأم الفحم و17 بمشافي الناصرة وفحوص كورونا اليوم
(توضيحية- تصوير بلدية أم الفحم)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ارتفع عدد الإصابات النشطة بعدوى كورونا في مدينة أم الفحم إلى 262، وفقا معطيات نشرتها البلدية استنادا إلى تقرير وزارة الصحة صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الإصابات الفعلية الآن هو 262 حالة نشطة. عدد الحالات لكل 10000 مواطن هو 29 إصابة. نسبة الإصابات من الفحوص التي تجرى هي 11%. اللون: برتقالي. العلامة 6.7".

وأضاف أن "محطة الفحص في السوق البلدي، اليوم الأحد، تعمل من الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساءً لعيادات ‘كلاليت’ و’مئوحيدت’. لمؤمني عيادة ‘مكابي’ الفحوص من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا حتى الثالثة والنصف عصرا في مبنى البلدية. الفحوص دون حاجة لتحويلة طبيب".

17 مصابا بكورونا في مستشفيات الناصرة

وتبين من معطيات وزارة الصّحة أن 17 مصابا بفيروس كورونا يمكثون في مستشفيات الناصرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمكث في مستشفى الناصرة (الإنجليزي) 11 شخصًا في قسم كورونا جميعهم بحالة خطيرة، بينهم 4 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي. وتم إجراء 251 فحصًا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمكث في مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي) 6 أشخاص في قسم كورونا، 5 بحالة خطيرة و1 بحالة طفيفة. وتم إجراء 10 فحوص فقط في الـ24 ساعة الأخيرة.

محطات فحص كورونا اليوم الأحد

تقام اليوم الأحد، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه ستجرى الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وأشارت إلى أن نِقَاط الفحص في لبلدات العربية ستكون مفتوحة حسب البرنامَج التالي:

عبلين، قاعة الفانوس 10:00-14:00

شفاعمرو، بجانب مصنع قضماني 16:00-19:00

حرفيش، النبي سبلان 16:00-19:00

بيت جن، بجانب المدرسة الثانوية 10:00-14:00

دبورية، بناية المجلس المحلي 12:00-19:00

طلعة عارة، المدرسة الابتدائية سالم 12:00-19:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية- جبل المكبر 13:00-21:00

القدس الشرقية- الشيخ جراح 14:00-20:00

الجولان المحتل:

مجدل شمس، المدرسة الثانوية 16:00-19:00

مسعدة، بيت الشعب 11:00-14:00.

هذا، ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 356015 حتى الساعة 05:58 من صباح اليوم الأحد، بينهم 2983 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 321 وصفت حالتهم خطيرة و128 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 17339".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عدوى كورونا
#أم الفحم
#المجتمع العربي
#الناصرة
#فحوص كورونا

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