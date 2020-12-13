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4 وفيات و200 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلّة

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 22:17

4 وفيات و200 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلّة
توضيحية من حي العيساوية في القدس المحتلة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 4 مقدسيّين وأصيب 200 آخرين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الأحد.

وقال الجبريني في بيانه إن المدينة سجّلت "4 حالات وفاة خلال يومين ليصل عدد الوفيات إلى (121)".

وذكر أنه "تم اليوم (الأحد) تسجيل 4 حالات (وفاة)؛ حالتان من حي راس العامود، ووفاة في حي العيسوية، وحالة وفاة في بيت حنينا".

وأشار الجبريني إلى أن مجمل الإصابات، وصل إلى "200 إصابة اليوم وأمس (الأحد والسبت)"، موضحا تسجيل 100 إصابة في كل يوم.

وأفاد بتسجيل "200 حالة شفاء لينخفض عدد الإصابات النشطة إلى (1390)إصابة بينها العديد من الإصابات الخطيرة والحرجة".

وأوضح الجبريني أن "أحياء القدس جميعها مصنفة حاليا كمناطق حمراء وبرتقالية باستثناء حي سلوان والثوري المصنفين باللون الأصفر".

وأشار إلى أن "معظم الحالات الخطيرة والموصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات تعود لمواطنين عرب".

وطالب الجبريني المقدسيين "بمواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة، من أجل إخراج أحياء المدينة من دائرة الخطر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#كورونا في القدس المحتلة

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