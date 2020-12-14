الجيش الإسرائيلي: قصف مدفعي غير مقصود باتجاه قطاع غزة

أطلقت المدفعية الإسرائيلية، مساء الإثنين، قذيفة أصابت منزلا وسط قطاع غزة المحاصر، دون وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان بأن قذيفة مدفعية إسرائيلية سقطت داخل منزل يقع بالقرب من الحدود في بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وذكر الشهود بأن القذيفة تسببت بأضرار مادية داخل المنزل الذي سقطت فيه، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب صدر عنه، أن القصف المدفعي كان غير مقصود، وجاء خلال تدريبات عسكرية عملياتية.

وأضاف أن "دبابة أطلقت نيرانها بالخطأ باتجاه قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الحادث قيد التحقيق".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) عن مصادر عسكرية، قولهم إن تحقيقًا أوليًا كشف عن إطلاق قذيفة واحدة.

وشدد المصادر على أن الوحدة التي أطلقت القذيفة ليست نفس القوات التي أطلقت النيران دون إذن قبل ثلاثة أسابيع باتجاه القطاع.

وأشار الموقع إلى أن إطلاق النار وقع في المناطق الشمالية للقطاع بين جباليا وبيت حانون. وأن القوات التي أطلقت القذيفة تابعة للكتيبة 75 من اللواء السابع، التي دخلت إلى النشاط العملياتي اليوم، واستبدلت الكتيبة 74.