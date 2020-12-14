كورونا: 25 وفاة تأثرا بكورونا في أم الفحم ومحطات للفحص اليوم

يستدل من الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها بلدية أم الفحم، صباح اليوم الإثنين، بخصوص انتشار فيروس كورونا في المدينة، أن 25 شخصا من أم الفحم توفوا تأثرا بالعدوى منذ بَدْء انتشار الفيروس في شهر آذار/ مارس 2020 ولغاية اليوم.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الإصابات الجديدة، أمسِ الأحد، 19 حالة. عدد الإصابات الجديدة آخر ثلاثة أيام 40 حالة. عدد الإصابات الجديدة آخر سبعة أيام 144 إصابة. عدد الحالات النشطة، الآن، 242 حالة. العدد الكلي للإصابات، حتى الآن، 3367 حالة. عدد حالات الوفاة بسبب كورونا 25 حالة. عدد حالات الحجر الصحي كاملة 8194 حالة. وعدد حالات الحجر الصحي الفاعلة، الآن، 688 حالة. أما مؤشر كورونا الضوئي: 6.7 واللون: برتقالي. وعدد الإصابات لكل 10000 مواطن 29 حالة. ونسبة الإصابات من عدد الفحوص 11%".

وفيما يتعلق بإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، أكدت بلدية أم الفحم أن "محطة الفحص في السوق البلدي، اليوم الإثنين، تعمل منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية الساعة السابعة مساءً لكافة العيادات ودون تحويلة طبيب".

محطات فحص كورونا اليوم الإثنين

تقام اليوم الإثنين، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه ستجرى الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وأشارت إلى أن نِقَاط الفحص في لبلدات العربية ستكون مفتوحة حسب البرنامَج التالي:

عبلين، قاعة الفانوس 14:00-19:00

دير الأسد، المركز الجماهيري 14:00-19:00

عرابة، ابن سينا 14:00-19:00

البقيعة، حارة الضباط 14:00-19:00

أم الفحم، السوق البلدي 12:00-19:00

يافة الناصرة، المركز الجماهيري 12:00-19:00

عسفيا، القاعة الرياضية في المدرسة الابتدائية أ 12:00-19:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية- الشيخ جراح 14:00-20:00

القدس الشرقية- جبل المكبر 13:00-21:00.

ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 357859 حتى الساعة 06:43 من صباح اليوم الإثنين، بينهم 2999 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 353 وصفت حالتهم خطيرة و122 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 17373".