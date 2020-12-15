أطلق النار على زوجته بمشفى "أساف هروفيه" وانتحر

قتل شخص (76 عاما) من اللد بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، زوجته التي كانت تتلقى العلاج في مستشفى "أساف هروفيه" جنوب مدينة تل أبيب، ثم انتحر بعد ذلك.

وجاء في التفاصيل أن المسن كان يحمل مسدسا، اقتحم أحد أقسام المستشفى وأطلق عيارات نارية على زوجته التي كانت ترقد على فراش المرض بحالة بالغة الخطورة، إذ أرداها قتيلة ثم أطلق النار على نفسه واضعا حدا لحياته.

كما أصيب مريض في غرفة محاذية في ساقه من رصاصة اخترقت الجدار.

واستدعيت الشرطة إلى المستشفى وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.