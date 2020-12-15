إصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في عسفيا

أُصيب قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، شاب بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في عسفيا.

وجاء في التّفاصيل أن المُصاب والذي يبلغ من العمر 38 عاما، قد تعرّض لإصابة حرجة.

من المكان

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصاب، ونقله إلى مستشفى الكرمل لاستكمال تلقّي العلاج.

وتأتي هذه الجريمة، فيما عُثر مساء الثلاثاء، على جثة شاب من بلدة كفر قرع، في مدينة الخضيرة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وفجر الأحد الماضي، قتل زياد غريفات (48 عاما) إثر شجار في قرية الزرازير في منطقة الجليل، وبمقتل غريفات يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 93، بينها 17 امرأة، علما بأن الشرطة قدمت لوائح اتهام ضد جناة في عدد قليل من هذه الجرائم.