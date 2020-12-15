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اشتباه: ادعى أنه مختص نفسي واغتصب شابة

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 10:26

اشتباه: ادعى أنه مختص نفسي واغتصب شابة
(صورة توضيحية)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة شخصا في الخمسينيات من عمره من سكان مدينة يافا، بشبهة الاعتداء جنسيا على شابة في الثلاثينات من عمرها.

وادعت الشرطة أنها تلقت بلاغا من الشابة حول تعرضها لاعتداء جنسي من قبل المشتبه به الذي ادعى انه مختص نفسي، إذ قام باستقبالها لتلقي العلاج واعتدى عليها جنسيا في مكتبه؛ وفقا لادعاء الشابة.

وفي أعقاب ذلك قامت الشرطة بمداهمة عيادته والتحرز على حواسيب ومستندات ذات صلة بالتحقيق.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في تل أبيب بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يافا
#اعتداء جنسي

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