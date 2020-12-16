أم الفحم: 34 إصابة جديدة بكورونا

سجلت مدينة أم الفحم 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمسِ، الثلاثاء، وفقا للمعطيات الصادرة عن البلدية.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "34 إصابة شُخصت بعدوى الفيروس أمسِ، علمًا أن المدينة ضمن المنطقة البرتقالية بمؤشر 6.5".

وأضاف أن "محطة فحص كورونا ستقام اليوم في السوق البلدي من الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية السابعة مساء لكافة العيادات ودون تحويلة طبية".

إلى ذلك، ارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع ولغاية أمسِ بـ1240 إصابة جديدة، وعلى مستوى البلاد سُجلت 4282 إصابة جديدة في المدّة نفسها، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة منذ مطلع الأسبوع في البلدات العربية إلى 29% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

محطات فحص كورونا اليوم الأربعاء

تُقام محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه ستُجرى الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن نِقَاط الفحص في البلدات العربية ستكون مفتوحة حسب البرنامَج التالي:

البعينة نجيدات، قاعة رياضية بجانب المجلس 14:00-19:00

جديدة المكر، المركز الجماهيري 14:00-19:00

يانوح جت، قاعة رياضية بجانب المدرسة الثانوية 14:00-19:00

عيلبون، قاعات أبو زيد 14:00-19:00

عرابة، مدرسة الزهراء 12:00-19:00

شفاعمرو، المركز الجماهيري 14:00-19:00

أم الفحم، السوق البلدي 12:00-19:00

يافة الناصرة، المركز الجماهيري 12:00-19:00

كفرقرع، مركز الحوارنة 12:00-19:00

طلعة عارة، مجلس سالم 12:00-19:00

نوف هجليل، مركز نيتاع 12:00-19:00

الناصرة، موقف البلدية 12:00-19:00

رهط، المركز الجماهيري 13:00-19:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية- الشيخ جراح 14:00-20:00

القدس الشرقية- جبل المكبر 13:00-21:00

الجولان المحتل:

مجدل شمس، المدرسة الثانوية 14:00-19:00.