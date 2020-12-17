تمديد الإغلاق المفروض على كفركنا

مددت اللجنة الوزارية للإعلان عن المناطق المقيدة، اليوم، الخميس، الإغلاق المفروض على بلدة كفر كنا.

وتقرر تمديد الإغلاق لمدة خمسة أيام، لينتهي بذلك عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 23 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العربية للطوارئ عن تسجيل 15 حالة وفاة و2,709 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المجتمع العربي في البلاد، منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في البلدات العربية لغاية السابعة من صباح الخميس، 63,510 مصابين، فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 365,984 مصابا.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 6,612 مع تسجيل ارتفاع بلغ 253 حالة منذ مطلع الأسبوع. فيما بلغ عدد الحالات النشطة على مستوى البلاد، 21,400 حالة، مع تسجيل زيادة أسبوعية بلغت 4,059 حالة.