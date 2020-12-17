منذ مطلع الأسبوع: 15 وفاة و2,709 إصابة جديدة بكورونا في المجتمع العربي

سجلت 15 وفاة و2,709 إصابة جديدة بعدوى كورونا في المجتمع العربي في البلاد، منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ويستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، لغاية الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة بلغ 63,510 مصابين، فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 365,984 مصابا. وبهذا واصلت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل عدد الإصابات في البلاد في الارتفاع وبلغت 17.3%.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع بـ2,709 إصابة جديدة، وفي المقابل سجلت 9,969 إصابة جديدة على مستوى البلاد لذات الفترة. وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة منذ مطلع الأسبوع في البلدات العربية إلى 27.2% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 6,612 مع تسجيل ارتفاع بلغ 253 حالة منذ مطلع الأسبوع، وفي المقابل سجل ارتفاع في عدد الحالات النشطة على مستوى البلاد، إذ بلغ 21,400 مع تسجيل زيادة بلغت 4,059 حالة نشطة جديدة. وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 30.9% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع الحالي بـ15 حالة وفاة وبلغ مجمل الوفيات 434، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ49 وفاة لذات الفترة وبلغ مجمل عدد الوفيات في البلاد 3,030، وبهذا بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 14.3% من إجمالي الوفيات في البلاد.

وارتفع كذلك عدد الحالات الخاضعة للعلاج تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات العربية، منذ مطلع الأسبوع، إلى 42 حالة من مجمل 139 حالة، ينضاف إلى ذلك ارتفاع في عدد الحالات الخطرة إلى 93 حالة تعرف بالصعبة من مجمل 260 على مستوى البلاد.

هذا، وتوجد في الدائرة الحمراء 31 بلدة عربية وهي كل من: فسوطة، ساجور، يانوح جت، طمرة، المشهد، قلنسوة، أبو غوش، البقيعة، سخنين، عسفيا، مجد الكروم، باقة الغربية، طرعان، كابول، البعنة، البعينة نجيدات، كفر كنا، كسرى سميع، نحف، دير الأسد، أبو سنان، عبلين، شعب، جت، دبورية، يركا، شفاعمرو، عين ماهل، عرابة، كفر قاسم وسولم، بالإضافة إلى 28 بلدة في الدائرة البرتقالية.