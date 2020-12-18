إصابة خطيرة بانقلاب سيارة في تل السبع

أصيب شاب، يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب سيارة بمدخل قرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث منفصل، توفي الطفل صالح مفلح عودة الله (عام ونصف) من قرية عيلوط إثر تعرضه لحادث دهس في ساحة منزل صباح اليوم.

ويستدل من المعطيات الأخيرة التي نشرتها سلطة الأمان على الطرق، أمس الخميس، أن 289 شخصا بينهم 95 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.