الصحة الإسرائيلية: 2809 إصابات جديدة بكورونا وحصيلة الوفيات 3050

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأن 2809 إصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت أمس، إثر إجراء 79,521 فحصا لكورونا، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 3.6%. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3050 وفاة منذ بداية الجائحة.

ويرقد في المستشفيات 419 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 105 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي.

يشار إلى أنه خلال الأيام السبعة الماضية شُخصت 2241 إصابة يومية بالمعدل، ويعني ذلك أن البلاد تقترب من سقف 2500 إصابة يومية، الذي حددته الحكومة من أجل فرض "لجم مشدد" ومن خلال تشديد القيود وإغلاق التجارة والدراسة في المدن الحمراء والبرتقالية خصوصا.