الصحّة الفلسطينيّة: 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنها سجّلت 21 حالة وفاة، و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)،و1791 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي لتطورات الفيروس، إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (1)، بيت لحم (2)، جنين (2)، رام الله والبيرة (2)، سلفيت (1)، طولكرم (1)، قلقيلية (2)، نابلس (3)، قطاع غزة (5)، مدينة القدس (2)".

ولفتت إلى وجود 131 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 34 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سُجلت على النحو التالي: الخليل (155)، جنين (148)، نابلس (164)، طولكرم (75)، رام الله والبيرة (116)، سلفيت (38)، قلقيلية (29)، طوباس (29)، بيت لحم (89)، ضواحي القدس (6)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (997)، مدينة القدس (313)، لافتة إلى أنه تم إجراء 7163 فحصا".

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة "توزعت حسب (الترتيب) التالي: الخليل (219)، جنين (163)، نابلس (222)، طولكرم (90)، سلفيت (37)، طوباس (39)، رام الله والبيرة (185)، قلقيلية (48)"، قطاع غزة (574)، مدينة القدس (214)".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قد أعلن أمس الخميس، تشديد الإجراءات الوقائية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل الارتفاع المطرد لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وشملت الإجراءات منع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ومنع الحركة بين المدن والمحافظات وإغلاق جهاز التعليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده اشتية، في أعقاب إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 30 حالة وفاة، و2149 إصابة جديدة بكورونا، واتخذت القرارات في اجتماع للجنة الطوارئ العليا في رام الله.

وأعلن اشتية بدء صرف 13 مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.

وأوضح أن القيود المشددة التي دخلت حيّز التنفيذ فورا، ستستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي صباح يوم السبت الموافق 2 كانون الثاني/ يناير المقبل.