عبلين: إصابة نجل رئيس المجلس في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح من جراء إطلاق نار على منزل مأهول في قرية عبلين، بعد ظهر اليوم الجمعة.

ووفقا للتفاصيل الواردة، فإن الحديث يدور عن إطلاق نار على منزل رئيس المجلس المحلي في عبلين، مأمون الشيخ أحمد، ما أسفر عن إصابة نجله بجروح في القسم السفلي من جسده.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للشاب المصاب وهو يعاني جروحا طفيفة.

وأحيل الطفل المصاب إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.