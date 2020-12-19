الصحة الفلسطينية: 25 وفاة بكورونا و1,750 إصابة جديدة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 25 حالة وفاة، و1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت كيلة في التقرير الوبائي اليومي، إن 14 وفاة سجلت في محافظات الضفة الغربية، و11 وفاة في قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 874 إصابة في الضفة الغربية، و876 إصابة في قطاع غزة.

ويبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا 137,106، تعافي منها 110,650، في حين وصلت عدد الوفيات إلى 1,232.

وأشارت الكيلة إلى وجود 128 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد فرضت حظر تجول ليلي، بدءا من يوم الخميس الماضي، ضمن إجراءات جديدة مشددة لمواجهة جائحة كورونا وتقليص أعداد الإصابات اليومية.

وشملت الإجراءات الجديدة، منع "حركة المواطنين وجميع وسائل النقل من 7 مساء حتى 6 صباحا من كل يوم" في جميع المدن.

كما شملت الإجراءات "إغلاق كافة المدارس والجامعات، ومنع التنقل بين محافظات البلاد، ومنع دخول المواطنين والعمال إلى أراضي الـ48، أو عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية".

وتستمر الإجراءات المعلن عنها لمدة أسبوعين، تبدأ من مساء اليوم (الخميس) وتنتهي صباح 2 يناير/كانون الثاني المقبل.