  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 25 وفاة بكورونا و1,750 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 14:33

الصحة الفلسطينية: 25 وفاة بكورونا و1,750 إصابة جديدة
من الإغلاق في نابلس (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 25 حالة وفاة، و1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت كيلة في التقرير الوبائي اليومي، إن 14 وفاة سجلت في محافظات الضفة الغربية، و11 وفاة في قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 874 إصابة في الضفة الغربية، و876 إصابة في قطاع غزة.

ويبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا 137,106، تعافي منها 110,650، في حين وصلت عدد الوفيات إلى 1,232.

وأشارت الكيلة إلى وجود 128 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد فرضت حظر تجول ليلي، بدءا من يوم الخميس الماضي، ضمن إجراءات جديدة مشددة لمواجهة جائحة كورونا وتقليص أعداد الإصابات اليومية.

وشملت الإجراءات الجديدة، منع "حركة المواطنين وجميع وسائل النقل من 7 مساء حتى 6 صباحا من كل يوم" في جميع المدن.

كما شملت الإجراءات "إغلاق كافة المدارس والجامعات، ومنع التنقل بين محافظات البلاد، ومنع دخول المواطنين والعمال إلى أراضي الـ48، أو عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية".

وتستمر الإجراءات المعلن عنها لمدة أسبوعين، تبدأ من مساء اليوم (الخميس) وتنتهي صباح 2 يناير/كانون الثاني المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#وزيرة الصحة الفلسطينية
#مي كيلة
#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يعتدون على عدة مناطق في الضفة
مستوطنون يعتدون على عدة مناطق في الضفة

2020-12-19

غزة: 11 وفاة بكورونا و876 إصابة جديدة
غزة: 11 وفاة بكورونا و876 إصابة جديدة

2020-12-19

انتخاب فلسطين لعضوية مكتب "الجنايات الدولية" التنفيذي
انتخاب فلسطين لعضوية مكتب "الجنايات الدولية" التنفيذي

2020-12-18

الأكثر قراءة

استطلاع: تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينيت

استطلاع: تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينيت

2020-12-18
تحليلات:

تحليلات: "المحور الإسرائيلي – السني" في مركز اهتمام رئيس الموساد الجديد

2020-12-18
إلزام جميع العائدين من خارج البلاد بالحجر المنزلي

إلزام جميع العائدين من خارج البلاد بالحجر المنزلي

2020-12-18
عبلين: إصابة نجل رئيس المجلس في جريمة إطلاق نار

عبلين: إصابة نجل رئيس المجلس في جريمة إطلاق نار

2020-12-18
مباحثات أميركية وإسرائيلية

مباحثات أميركية وإسرائيلية "للتصدي لسيناريوهات الجبهة الإيرانية"

2020-12-18