  2. محليات
  3. أخبار محلية

طعن شاب في أم الفحم

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 21:12

طعن شاب في أم الفحم
من المنطقة
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب شاب بجراح، مساء السبت، إثر تعرّضه للطعن في مدينة أم الفحم.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

ووصفت مصادر طبيّة جراح الشاب بالمتوسّطة، ونقل إلى أحد المشافي المجاورة لتلقّي العلاج.

وشهدت البلدات العربية في الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، والتي كان آخر ضحاياها 3 أقرباء من باقة الغربية وجت في جريمتين منفصلتين، الليلة الماضية.

ووقعت في الأيام الأخيرة جرائم قتل بوتيرة شبه يومية، إذ قتل منذ مطلع الشهر الجاري 14 ضحية ليبلغ عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري 98 بينهم 16 امرأة في جرائم قتل مختلفة.

وفي الوقت الذي باتت تفتك فيه الجريمة المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل نشطت في إصدار بيانات بـ"شروعها في التحقيق" وأخرى حول أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#طعن
#العنف والجريمة

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة: بركة رئيسًا للمتابعة لولاية أخرى
الناصرة: بركة رئيسًا للمتابعة لولاية أخرى

2020-12-19

القتل يهزّ باقة وجت ويوحّدهما: اجتماع تشاوري وترقب لوصول جثامين الضحايا
القتل يهزّ باقة وجت ويوحّدهما: اجتماع تشاوري وترقب لوصول جثامين الضحايا

2020-12-19

تصديا لمخطط شارع 6: تظاهرة احتجاجية على مفرق المكر
تصديا لمخطط شارع 6: تظاهرة احتجاجية على مفرق المكر

2020-12-19

الأكثر قراءة

استطلاع: تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينيت

استطلاع: تزايد شعبية نتنياهو وتراجع ساعر وبينيت

2020-12-18
تحليلات:

تحليلات: "المحور الإسرائيلي – السني" في مركز اهتمام رئيس الموساد الجديد

2020-12-18
إلزام جميع العائدين من خارج البلاد بالحجر المنزلي

إلزام جميع العائدين من خارج البلاد بالحجر المنزلي

2020-12-18
عبلين: إصابة نجل رئيس المجلس في جريمة إطلاق نار

عبلين: إصابة نجل رئيس المجلس في جريمة إطلاق نار

2020-12-18
مباحثات أميركية وإسرائيلية

مباحثات أميركية وإسرائيلية "للتصدي لسيناريوهات الجبهة الإيرانية"

2020-12-18