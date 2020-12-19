طعن شاب في أم الفحم

أصيب شاب بجراح، مساء السبت، إثر تعرّضه للطعن في مدينة أم الفحم.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

ووصفت مصادر طبيّة جراح الشاب بالمتوسّطة، ونقل إلى أحد المشافي المجاورة لتلقّي العلاج.

وشهدت البلدات العربية في الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، والتي كان آخر ضحاياها 3 أقرباء من باقة الغربية وجت في جريمتين منفصلتين، الليلة الماضية.

ووقعت في الأيام الأخيرة جرائم قتل بوتيرة شبه يومية، إذ قتل منذ مطلع الشهر الجاري 14 ضحية ليبلغ عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري 98 بينهم 16 امرأة في جرائم قتل مختلفة.

وفي الوقت الذي باتت تفتك فيه الجريمة المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل نشطت في إصدار بيانات بـ"شروعها في التحقيق" وأخرى حول أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.