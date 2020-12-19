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عرعرة النقب: إصابة خطيرة و4 متوسطة بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 15:07

عرعرة النقب: إصابة خطيرة و4 متوسطة بجريمة إطلاق نار
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب خمسة أشخاص بجراح متفاوتة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت خلال شجار نشب بعد ظهر اليوم، السبت، في عرعرة النقب.

وذكرت الطواقم الطبية أن إطلاق النار في عرعرة النقب أسفر عن إصابة شخص (35 عاما) بجروح خطيرة.

كما أسفرت الجريمة عن إصابة أربعة أشخاص (34 و25 و41 و27 عاما) بجروح وصفت بـ"المتوسطة".

ونقلت الطواقم، المصابين، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

ووقعت الجريمة رغم إعلان الشرطة عن وجودها بشكل مكثّف في البلدة لفض الشجار.

وعُلم أن الجريمة ارتكبت في الحي رقم 2 في عرعرة النقب.

وشهدت البلدات العربية في الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، والتي كان آخر ضحاياها 3 أقرباء من باقة الغربية وجت في جريمتين منفصلتين، الليلة الماضية.

ووقعت في الأيام الأخيرة جرائم قتل بوتيرة شبه يومية، إذ قتل منذ مطلع الشهر الجاري 14 ضحية ليبلغ عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري 98 بينهم 16 امرأة في جرائم قتل مختلفة.

وفي الوقت الذي باتت تفتك فيه الجريمة المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل نشطت في إصدار بيانات بـ"شروعها في التحقيق" وأخرى حول أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عرعرة النقب
#إطلاق نار

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