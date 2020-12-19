غزة: 11 وفاة بكورونا و876 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، عن تسجيل 11 حالة وفاة و876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في التقرير اليومي لانتشار الجائحة في القطاع، الصادر صباح اليوم، السبت.

وقالت الوزارة إنه تم "تسجيل 389 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الجمعة ليكون العدد الكلي للإصابات هذا اليوم 876 إصابة بعد فحص 2587 عينة، بنسبة إصابة تصل إلى 33.8%".

وبتسجيل الحالات الجديدة، يرتفع إجمالي الوفيات من جراء الفيروس في قطاع غزة إلى 248 حالة، فيما يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 33034، من بينها 9812 حالة نشطة.

ووصل العدد الإجمالي للحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 340 حالة. فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات الخطيرة والحرجة، 230 حالة.

11 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا

اجمالي تراكمي للمصابين 33034 اصابة

️اجمالي الحالات النشطة 9812 حالة

اجمالي المتعافين 22974 حالة

اجمالي الوفيات 248 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 340 حالة.

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 230 حالة. — د.أشرف القدرة (@press221) December 19, 2020

ولفتت السلطات الصحية إلى تعافي 580 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمتعافين وتصل إلى 22974 حالة.

وعلى صلة، قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة، مجدي ضهير، أن السلطات في القطاع أجرت، الأسبوع الماضي، مسحا عشوائيا لجميع المناطق بغزة، وجمعنا نحو 5000 عينة".

وأوضح أن نسبة الإصابة في العينات العشوائية وصلت إلى 16.6%‎‎، موضحا أن "هذا يعني أن من كل 6 أشخاص في القطاع يوجد مصاب بكورونا".

وأضاف أنه "نحن بصدد عمل دراسة مع منظمة الصحة العالمية، ستبدأ الأسبوع القادم بمعدل جمع 2500 عينة داخل قطاع غزة".

وتابع: "نحن بحاجة ماسة إلى محطة توليد الأكسجين"، مشيرا إلى أنه "تم إيجاد محطة أوكسجين مهملة داخل غزة أصبحت الآن تعمل بطاقة إنتاجية بقدر 5000 لتر باليوم".

وقال: "بعد رفع القدرة الإنتاجية داخل المستشفى الأوروبي إلى 4000 لتر في الدقيقة بعد أن كانت 2200 لتر، أصبح لدينا 200 سرير جاهز بدلاً من 100 سرير".