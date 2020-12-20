إصابة خطيرة لعامل سقط من علو وسط البلاد

أصيب شخص، يبلغ من العمر 44 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في ريشون لتسيون وسط البلاد، صباح اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن سقوط عامل من علو خلال عمله في مصنع.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني جراحا خطيرة في منطقة الرأس، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 63 عاملا، غالبيتهم فلسطينيون وأجانب.