إصابة خطيرة لشابة دهسا في النقب

أصيبت شابة، تبلغ من العمر 19 عاما، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضها لحادث دهس في مفرق "تلاليم" بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصابة وهي فاقدة للوعي، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 291 شخصا بينهم 96 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية أمس الأحد.

هذا ووفقا للمعطيات نفسها، فإن 81 شخصا لقوا مصارعهم دهسا في أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري.