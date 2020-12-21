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الصحة الإسرائيلية: 1,929 إصابة جديدة بكورونا و5.1% من الفحوصات مُوجبة

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 20:52

الصحة الإسرائيلية: 1,929 إصابة جديدة بكورونا و5.1% من الفحوصات مُوجبة
(تصوير: وزارة الصحة الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

شُخصت 1,929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

هذا وصادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، بإلزام جميع العائدين من خارج البلاد، من كافة أنحاء العالم، بالحجر الصحي الفندقي.

ويدخل قرار الحجر الفندقي الإلزامي حيّز التنفيذ ابتداء من الساعة العاشرة من مساء بعد غد، الأربعاء. وينظر إلى القرار على أنه إغلاق لأجواء البلاد دون حتى القيام بذلك؛ ويأتي القرار بحجة منع انتشار الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صدر عنها أن الحجر الفندقي سيكون "لمدة 10 أيام (مع إجراء فحصين) أو 14 يومًا بدون فحوصات". وأوضحت أن "القرار سيكون ساري المفعول لمدة عشرة أيام، وهو قابل للتمديد، على أن يتم رفعه فورًا على لجنة الدستور لتتم المصادقة عليه".

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 26,275، من مجمل الإصابات المسجلة من آذار/ مارس الماضي، والتي وصلت إلى 378,259.

وأوضحت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 5.1%، حيث أجري خلال اليوم، 38 ألف فحص. علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 3,046 إصابة جديدة بعد إجراء 71,248، بمعدل فحوصات مُوحبة وصل إلى 4.4%.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 3,111 حالة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 463، من بينها 144 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 115 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 842 مريضا، بينهم 184 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 24,885 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 548 مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

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#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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