إغلاق شارع 6: قافلة سيارات احتجاجية ضد العنف والجريمة باتجاه القدس

انطلقت قافلة سيارات احتجاجية ضد العنف والجريمة، من البلدات العربية من الشمال إلى الجنوب في البلاد، الساعة التاسعة من صباح اليوم، الإثنين، بعدما تجمعت عند مدخل كفر قرع، ومن ثم توجهت من هناك بسرعة بطيئة باتجاه القدس مع أعلام سوداء ولافتات منددة بسياسة والحكومة والشرطة وتواطئهما مع العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وسارت المركبات المشاركة في المسيرة ببطء على شارع 6 وأغلقت الشارع بشكل متقطع، وعرقلت حركة المرور على شارع "عابر إسرائيل" في خطوة احتجاجية ضد جرائم القتل الآخذة بالازدياد بشكل مقلق.

وجاءت المسيرة بناء على قرار لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، إذ ينظم للمسيرة المشاركون عند مفرق اللطرون بحدود الساعة 11:00، ومن ثم تتوجه قافلة السيارات إلى الساحة مقابل الكنيست وتنتهي المسيرة بكلمة لرئيس لجنة المتابعة.

ودعت لجنة المتابعة إلى "رفع صوتنا من أجل الحياة وضد الجريمة والعنف والعصابات وتجار السلاح وضد تواطؤ الشرطة الشريك في الجريمة". وأكدت أنه "لم يعد مكان للاحتمال. موحدون نتصدى لآلة الموت".

بركة: مسيرة السيارات بداية حراك ميداني جديد ردا على التواطؤ مع الجريمة

قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، مع انطلاق مسيرة السيارات التظاهرية، صباح اليوم الإثنين، من مفرق كفر قرع، ومحطات أخرى، عبر شارع 6 نحو القدس، إن "هذه التظاهرة تعبّر عن صرخة جماهيرنا، في وجه استفحال الجريمة، وتواطؤ المؤسسة الحاكمة معها" مشددا على أن "الكفاح الميداني هو مسيرة تراكمية، وتحتاج لالتفاف جماهيري واسع لتحقيق أهدافه".

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم، مسيرة السيارات التظاهرية، التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ضمن سلسلة نشاطات وكفاحات ميدانية في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تنضم للمسيرة سيارات من محطات أخرى، وبالأخص من النقب على شارع 6، وصولا إلى القدس، قبالة الكنيست.

وقال بركة في بيانه، إن "الجريمة تسجل ذروة بعد ذروة، ولا يوجد أحد بعيد عن دائرة الخطر، خاصة وأن جرائم إطلاق النار تتسع، ولا يمر يوم من دون حوادث كهذه، في مختلف بلداتنا ومدننا، في حين أن عدد الضحايا القتلى، تجاوز 100 هذا العام". وأضاف أن "النشاط في شبكات التواصل، والتعبير عن الغضب والآراء، هو شأن مهم في المرحلة التي نعيشها، ولكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب الكفاح الميداني، بشتى الأشكال، وكلما زاد الضغط الجماهيري، نكون قد اقتربنا لتحقيق هدفنا".

وشدد بركة على أن "ما تطالب به الجماهير العربية، هو مطلب انساني قائم في كل المجتمعات، وهو أن تقوم أجهزة تطبيق القانون بدورها الكامل، لجمع السلاح، وملاحقة المجرمين، وضمان عقوبات رادعة. فذات الأجهزة نجحت بهذا في المجتمع اليهودي، وضربت الغالبية الساحقة من عصابات الاجرام، إلا أن تقاعسها في مجتمعنا العربي، يعكس نيّة المؤسسة الحاكمة، بتفتيت مجتمعنا العربي بعدة أدوات، وأولها الجريمة المستفحلة، بمنح حصانة للمجرمين والعصابات".

ولفت إلى "جرائم هدم البيوت التي وقعت، هذا الصباح، في كفر قاسم وقلنسوة، حيث دفعت الشرطة بقوات كبيرة لتنفيذ هدم البيوت بينما لا تحرك ساكنا لمحاربة الجريمة والعصابات وتجار السلاح والسوق السوداء".

ودعا بركة إلى "تكثيف النشاطات المحلية، في الوقت الذي تستعد فيه المتابعة لنشاطات أخرى سيعلن عنها في الأيام المقبلة".