"بيونتيك" ستختبر فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة خلال أسبوعين

أكد رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، أوغور شاهين، لوكالة الأنباء الألمانية، أن الشركة اختبرت بالفعل اللقاح ضد 20 نوعا من السلالات المختلفة وحققت استجابة مناعية ناجحة أدت إلى تعطيل الفيروس.

وأشار شاهين إلى أن السلالة الجديدة هي طفرة أقوى وسيتم اختبار اللقاح ضدها خلال الأسبوعين المقبلين.

رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، أوغور شاهين (أ ب)

وقالت الطبيبة المتخصصة في تتبع الطفرات الفيروسية، إيما هودكروفت، يوم الإثنين، إنه لم يفت الأوان بعد لمحاولة احتواء انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الذي دفع العديد من الدول إلى عزل المملكة المتحدة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة "ليست خارج السيطرة".

ودعت المنظمة إلى تطبيق الإجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها.

وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة، مايكل راين، في مؤتمر صحافي: "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها".

وأضاف راين: "بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".

ودعت هودكروفت وهي عالمة الأوبئة في جامعة برن في سويسرا أيضًا، إلى العمل على سلسلة الاختلافات في جينوم "سارس-كوف-2" المسبب لكوفيد-19، حتى يصبح ممكنا تحسين متابعة تغيرات الطفرات التي لا مفر منها.

وشاركت هودكروفت في تطوير مشروع "نكستستريْن" الذي يهدف إلى الاستفادة في الوقت الفعلي من المعلومات التي يمكن أن توفرها البيانات الجينية عن مسببات الأمراض.