إصابة رئيس مجلس نحف بفيروس كورونا

أصيب رئيس مجلس محلي نحف، عبد الباسط قيس، بعدوى فيروس كورونا المستجد بعدما تلقى نتيجة الفحص الذي أجراه بأنها موجبة، أمس الثلاثاء.

وذكر قيس عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "من باب المسؤولية والحرص على سلامة كل من تواجد معي في الأيام السابقة، وبعد ظهور عوارض مرضية كنت قد شعرت بها، قمت بإجراء فحص كورونا وتلقيت نتيجة موجبة ما يعني أنني مصاب بالفيروس على الرغم من كل الحذر وسبل الوقاية والاحتياط".

ودعا كل من تواصل معه في الأيام الماضية، إلى ضرورة إجراء فحص كورونا سريعا من أجل سلامته وسلامة أهله وأحبائه".

محطات فحص كورونا اليوم الأربعاء

تُقام محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه ستُجرى الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن نِقَاط الفحص في البلدات العربية ستكون مفتوحة حسب البرنامَج التالي:

البعينة نجيدات، مدرسة الزيتون 14:00-19:00

جديدة المكر، المركز الجماهيري 14:00-19:00

دير حنا، المركز الجماهيري 14:00-19:00

حرفيش، المركز الجماهيري 14:00-19:00

طمرة، السوق البلدي 14:00-19:00

يانوح جث، المدرسة الثانوية 14:00-19:00

مجد الكروم، المركز الجماهيري 12:00-19:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 12:00-20:00

سخنين، حارة الغدير 14:00-19:00

عكّا، دوّار المنارة 09:00-14:00

عرابة، مدرسة ابن خلدون الشاملة 12:00-19:00

باقة الغربية، مركز الديوان 12:00-19:00

الكعبية، المركز الجماهيري 12:00-19:00

نوف هجليل، مركز ياكينتون 12:00-19:00

الناصرة، موقف البلدية 12:00-19:00

عسفيا، المدرسة الابتدائية "ب" 12:00-19:00

الفريديس، القاعة الرياضية 12:00-19:00

زيمر، شارع هارون 3 14:00-20:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس الشرقية، جبل المكبر 13:00-21:00.