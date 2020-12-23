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وزير الصحة البريطاني يعلن اكتشاف طفرة جديدة لكورونا

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 18:11

وزير الصحة البريطاني يعلن اكتشاف طفرة جديدة لكورونا
قيود مشددة على المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالتين جديدتين لفيروس كورونا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف سلالة جديدة ثانية من فيروس كورونا المستجد؛ مشددا على أن السلالة الجديدة "مثيرة للقلق بدرجة كبيرة وسريعة الانتقال".

وطالب وزير الصحة البريطاني "جميع من قاموا بزيارة جنوب أفريقيا بأن يعزلوا أنفسهم"، مشيرا إلى أن "حالتي الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس كانتا على اتصال بمصابين قدموا من جنوب أفريقيا".

وزير الصحة البرطاني (أ ب)

يأتي ذلك فيما فرضت 50 دولة قيودا مشددة على دخول المسافرين بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وصلت إلى حد إغلاق الحدود في بعض الدول.

وقال هانكوك: "السلالة الجديدة من الفيروس تنتشر بصورة خطيرة لكننا سنجتاز هذه المرحلة
سنتخذ تدابير أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا".

وذكر أن معدل انتشار الفيروس "ارتفع بنسبة 57% بعد ظهور السلالة الجديدة".

وأشار إلى أن "هناك زيادة في الوفيات وفي عدد الأشخاص بالمستشفيات وعلينا اتخاذ قيود جديدة للحد من الحركة والاختلاط".

وقال هانكوك: "سنزيد القيود إلى المستويين الثالث والرابع في بعض المناطق للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "نتفهم أسباب حظر السفر لكننا نتواصل مع الحكومات لإعادة العالقين في بريطانيا"، وتابع: "تحركنا مباشرة بعد ظهور النسخة الجديدة لفيروس كورونا ووسعنا فرض المستوى الرابع للإجراءات الوقائية تبعا لمناطق انتشاره".

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#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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