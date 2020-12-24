  2. محليات
  3. أخبار محلية

وفاة مريضين من نحف ويركا تأثرا بكورونا

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 10:46

وفاة مريضين من نحف ويركا تأثرا بكورونا
ازدياد وفيات كورونا في البلدات العربية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي مريضان من قريتي نحف ويركا تأثرا بفيروس كورونا المستجد في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا.

وجاء في التفاصيل، أعلن المركز الطبي للجليل في نهريا، اليوم الخميس، عن وفاة مريضين في قسم كورونا، أحدهما يبلغ من العمر 62 عاما من يركا والآخر 80 عاما من نحف، وكلاهما عانيا أمراضا مزمنة.

وأفاد المركز الطبي للجليل أنه يتواجد في قسمي كورونا بالمستشفى، اليوم، 40 مريضا بينهم 34 في حالة خطيرة (يشمل 10 في حالة حرجة)، و6 في حالة متوسطة.

ويُستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، أول من أمس الثلاثاء، أن عدد الوفيات في البلدات العربية ارتفع منذ مطلع الأسبوع بـ12 حالة وبلغ مجمل عدد الوفيات 458، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ37 وفاة لذات الفترة وبلغ مجمل عدد الوفيات في البلاد 3110، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 14.7% من مجمل عدد الوفيات في البلاد، لغاية يوم الثلاثاء الماضي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#نحف
#يركا
#بلدات عربية
#مستجدات كورونا
#وفيات كورونا

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام 3 أشخاص في جريمة إطلاق نار على امرأة بكفر قاسم
اتهام 3 أشخاص في جريمة إطلاق نار على امرأة بكفر قاسم

2020-12-24

الخميس: محطات لفحص كورونا في بلدات عربية
الخميس: محطات لفحص كورونا في بلدات عربية

2020-12-24

كفر مندا: فشل إقرار الميزانية للمرة 11 يثير نقاشات حادة
كفر مندا: فشل إقرار الميزانية للمرة 11 يثير نقاشات حادة

2020-12-24

الأكثر قراءة

استطلاع: حظوظ ساعر أفضل من نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: حظوظ ساعر أفضل من نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

2020-12-23
الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة

الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة

2020-12-23
ضربة لنتنياهو: الوزير إلكين ينشق عن الليكود وينضم لحزب ساعر

ضربة لنتنياهو: الوزير إلكين ينشق عن الليكود وينضم لحزب ساعر

2020-12-23
قيود مرتقبة: إغلاق شامل بدءا من الأحد

قيود مرتقبة: إغلاق شامل بدءا من الأحد

2020-12-23
هدم مبنى في كفر برا ومنزل في اللد

هدم مبنى في كفر برا ومنزل في اللد

2020-12-23