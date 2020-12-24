وفاة مريضين من نحف ويركا تأثرا بكورونا

توفي مريضان من قريتي نحف ويركا تأثرا بفيروس كورونا المستجد في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا.

وجاء في التفاصيل، أعلن المركز الطبي للجليل في نهريا، اليوم الخميس، عن وفاة مريضين في قسم كورونا، أحدهما يبلغ من العمر 62 عاما من يركا والآخر 80 عاما من نحف، وكلاهما عانيا أمراضا مزمنة.

وأفاد المركز الطبي للجليل أنه يتواجد في قسمي كورونا بالمستشفى، اليوم، 40 مريضا بينهم 34 في حالة خطيرة (يشمل 10 في حالة حرجة)، و6 في حالة متوسطة.

ويُستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، أول من أمس الثلاثاء، أن عدد الوفيات في البلدات العربية ارتفع منذ مطلع الأسبوع بـ12 حالة وبلغ مجمل عدد الوفيات 458، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ37 وفاة لذات الفترة وبلغ مجمل عدد الوفيات في البلاد 3110، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 14.7% من مجمل عدد الوفيات في البلاد، لغاية يوم الثلاثاء الماضي.