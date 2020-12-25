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مصرع شخص إثر انقلاب ’جيب’ في الأغوار

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 13:36

مصرع شخص إثر انقلاب ’جيب’ في الأغوار
من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي فادي جرار (44 عاما) من جنين مصرعه متأثرا بإصابته من جراء حادث انقلاب ’جيب’ في منطقة الأغوار، ظهر اليوم الجمعة.

وجاء على لسان الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 11:44 حول سقوط شخص (44 عاما) عن مركبة ’جيب’ في منطقة الأغوار، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة".

ضحية الحادث، فادي جرار

وأفاد أحد المضمدين من مكان الحادث أنه "مع وصولنا إلى المكان عثرنا على رجل فاقد للوعي وقد عانى جراحا حرجة في منطقة الرأس بعد سقوطه أسفل الجيب، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وشهد اليوم الأخير مصرع شابين من مدينة رهط في حادث طرق بمنطقة النقب، وفي غضون ساعات توفيت شابة في الثلاثينات عمرها متأثرة بجروحها نتيجة حادث طرق على شارع 4 بالقرب من الفريديس.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 294 شخصا بينهم 98 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية أمس الخميس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الأغوار
#حوادث الطرق
#جنين

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