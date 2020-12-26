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شفاعمرو: إصابة شاب بجراح خطيرة إثر إطلاق نار

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 21:29

شفاعمرو: إصابة شاب بجراح خطيرة إثر إطلاق نار
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب شاب بجراح، مساء السبت، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار قرب مركز البريد في مدينة شفاعمرو، في ثاني جريمة إطلاق نار في المدينة خلال يوم واحد.

والشاب في العشرينيّات من عمره، ووصفت جراحه بالخطيرة، ونقل إلى المشفى لتلقّي العلاج.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة.

وفي وقت سابق السبت، أصيبت شابة بجروح وصفت بأنها طفيفة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في حي "عين عافية" في مدينة شفاعمرو.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابة، إذ عانت جراحا في القسم السفلي من جسدها.

وأحيلت المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#شفاعمرو
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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