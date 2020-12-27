اتهام سائق من حيفا بالتسبب بوفاة 6 عمال عن طريق الإهمال

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في القدس، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد طوفان شومان (49 عاما) من سكان مدينة حيفا، نسبت إليه التسبب بوفاة 6 عمال فلسطينيين من الضفة الغربية وإصابة آخرين عن طريق الإهمال في حادث طرق.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلب سحب رخصة السائق المتهم لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "حادث الطرق وقع يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2018 بين شاحنة وحافلة صغيرة على شارع 90 بالقرب من أريحا، ما أسفر عن 6 عمال هم الشقيقان لطفي ورجائي عوني زاهدة، أحمد زياد الأيوبي، مجد سمارة، علاء قرش ومجد عسلية، كما أصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة آنذاك".

وبينت لائحة الاتهام أن "المتهم قاد شاحنته من حيفا باتجاه أريحا على شارع رقم 90 نحو الجنوب خلال عمله، وعند الساعة 5:29 مر المتهم بشاحنته على التفاف باتجاه الشمال إذ انحرفت الشاحنة عن مسارها دون سبب مبرر وتجاوزت الخط الأبيض الفاصل نحو الاتجاه المعاكس، حينها سافرت سيارة وخلفها حافلة صغيرة أقلت 12 عاملا، ونتيجة ذلك انحرفت السيارة الخصوصية عن مسارها يمينا، فيما حاول سائق الحافلة تفادي الاصطدام إلا أن الشاحنة اصطدمت وجها لوجه بالحافلة".