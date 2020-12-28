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مصرع شخص في حادث دهس بحيفا

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 14:22

مصرع شخص في حادث دهس بحيفا
مكان الحادث (تصوير الشرطة)
تحرير: قاسم بكري
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لقي شخص في الخمسينيات من عمره مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا في الساعة 12:44 حول تعرض عابر سبيل للدهس تحت عجلات شاحنة في شارع ’أوفير’ بحيفا".

وأضاف "على الفور قدم طاقم طبي الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب، إذ وصفت حالته بالحرجة"؛ ولاحقا أقر وفاته في المستشفى بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 301 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

هذا ووفقا للمعطيات نفسها، فإن 82 شخصا لقوا مصارعهم دهسا في أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري.

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#حوادث الدهس
#حوادث الطرق
#حيفا

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