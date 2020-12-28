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وزارة التعليم: استمرار الدوام المدرسي بالصيغة الحالية

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 22:00

وزارة التعليم: استمرار الدوام المدرسي بالصيغة الحالية
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم، الإثنين، عن استمرار التعليم وفقا للصيغة الحالية، في ظل عدم مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة المعدلة من برنامج شارة الضوئية "رَمزور"، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبموجب خطة رمزور المعدلة التي لم تحظ بعد بمصادقة رسمية، سيتم اعتبار مناطق حمراء أو برتقالية، ما يعني عدم استمرار الدوام المدرسي ومنع 640 ألف طالب في المراحل بين الصف الخامس إلى الثاني عشر من الذهاب إلى مؤسساتهم التعليمية.

وقامت وزارة الصحة الإسرائيلية بتحديث خريطة "رمزور"، وذلك بتأخير 11 يوما، بحسب بيان الوزارة، فإن 51% من سكان الدولة حوالي 4.5 مليون، يعيشون في بلدات مصنفة برتقالية وحمراء.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة التعليم، الإثنين، أن 8,188 طالبا و1,629 عضو هيئة تدريسية مصابون بفيروس كورونا، وبحسب البيانات فإن 1,152 مصابا من طلاب رياض الأطفال، و3,683 من طلاب المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى 3,353 من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، و155 من طلاب التعليم الخاص.

وعليه، فإن طلاب الصف الخامس بالمرحلة الابتدائية وصفوف المرحلة الإعدادية وطلاب جميع صفوف المرحلة الثانوية في التجمعات السكنية المصنفة حمراء أو برتقالية سيبقون في منازلهم ابتداء من صباح الثلاثاء بموجب قرار الإغلاق الشامل، بحيث لن ينتظم التعليم الوجاهي في هذه التجمعات السكنية.

ويجري الدوام المدرس لصفوف الأول حتى الرابع كالمعتاد في جميع البلدات، ومن ضمنها الحمراء والبرتقالية، خلافا للفئات العمرية الأخرى. في حين يستمر الدوام في مؤسسات التعليم الخاص والأولاد في خطر والمدارس الداخلية.

وتقضي خطة وزارة التربية والتعليم بأنه في البلدات التي يوجد فيها دوام مدرسي لصفوف الحادي عشر والثاني عشر، سيسمح بتنقل الطلاب بين مجموعتين في الحد الأقصى، كما يسمح للمعلمين بالتنقل بين أربع مجموعات طلابية مختلفة.

إلى جانب ذلك، يستمر النشاط المدرسي في منطقة مفتوحة ضمن مجموعات مكونة من 20 طالبا ومعلم واحد. ورغم عدم تعديل خريطة "رمزور"، أوعزت قيادة الجبهة الداخلية لرؤساء السلطات المحلية بمراجعة تعريف بلداتهم في الخريطة، وأن يتم فتح المدارس أو التعليم عن بعد بناء عليها.

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#فيروس كورونا
#وزارة التربية والتعليم
#وزارة الصحة
#الحكومة الإسرائيلية
#الدوام المدرسي

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