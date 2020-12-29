الحبس 9 أعوام لشاب من الرملة أدين بالتسبب بوفاة طفل دهسا

فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم، الثلاثاء، السجن الفعلي لمدة 9 سنوات على الشاب أمير أبو لبن من مدينة الرملة بالتسبب بوفاة طفل (8 سنوات) دهسا عام 2019؛ وذلك بموجب صفقة ادعاء بين النيابة العامة وطاقم الدفاع عن المتهم.

كما نص قرار المحكمة على سحب رخصة الشاب لمدة 10 سنوات وتغريمه بمبلغ 250 ألف شيكل، علمًا أن النيابة العامة طلبت من المحكمة سجن أبو لبن لأكثر من 11 عاما.

وبموجب صفقة الادعاء فقد اعترف أبو لبن أنه قاد سيارته بتهور في "يوم الغفران" العام الماضي ما تسبب بوفاة الطفل إيتاي مارغي؛ واعترف أبو لبن بتهريب المخدرات فيما جرى إسقاط تهمتي عرقلة التحقيق والتآمر على ارتكاب جريمة.

واستدل من لائحة الاتهام أنه "في تمام الساعة 13:47 من ظهيرة ’يوم الغفران’ وصل أبو لبن بسيارته إلى تل أبيب من أجل بيع المخدرات، وبعد نحو ساعتين وعندما كان في طريقه إلى أحد ’زبائنه’ في شارع ‘نمير’ في تل أبيب، كان الطفل إيتاي مارغي البالغ من العمر 8 أعوام يقود دراجته الهوائية. وعندما وصل إلى التقاطع، صدم أبو لبن مارغي بقوة. وبعد ذلك مباشرة، بينما كان الطفل ينزف على الشارع، خرج من سيارته وخبأ المخدرات في الأحراش المجاورة. فيما نقل إيتاي مارغي إلى مستشفى ‘إيخيلوف’ في حالة خطيرة وتم إقرار وفاته لاحقًا في المستشفى".