  2. محليات
  3. أخبار محلية

الحبس 9 أعوام لشاب من الرملة أدين بالتسبب بوفاة طفل دهسا

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 11:00

الحبس 9 أعوام لشاب من الرملة أدين بالتسبب بوفاة طفل دهسا
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم، الثلاثاء، السجن الفعلي لمدة 9 سنوات على الشاب أمير أبو لبن من مدينة الرملة بالتسبب بوفاة طفل (8 سنوات) دهسا عام 2019؛ وذلك بموجب صفقة ادعاء بين النيابة العامة وطاقم الدفاع عن المتهم.

كما نص قرار المحكمة على سحب رخصة الشاب لمدة 10 سنوات وتغريمه بمبلغ 250 ألف شيكل، علمًا أن النيابة العامة طلبت من المحكمة سجن أبو لبن لأكثر من 11 عاما.

وبموجب صفقة الادعاء فقد اعترف أبو لبن أنه قاد سيارته بتهور في "يوم الغفران" العام الماضي ما تسبب بوفاة الطفل إيتاي مارغي؛ واعترف أبو لبن بتهريب المخدرات فيما جرى إسقاط تهمتي عرقلة التحقيق والتآمر على ارتكاب جريمة.

واستدل من لائحة الاتهام أنه "في تمام الساعة 13:47 من ظهيرة ’يوم الغفران’ وصل أبو لبن بسيارته إلى تل أبيب من أجل بيع المخدرات، وبعد نحو ساعتين وعندما كان في طريقه إلى أحد ’زبائنه’ في شارع ‘نمير’ في تل أبيب، كان الطفل إيتاي مارغي البالغ من العمر 8 أعوام يقود دراجته الهوائية. وعندما وصل إلى التقاطع، صدم أبو لبن مارغي بقوة. وبعد ذلك مباشرة، بينما كان الطفل ينزف على الشارع، خرج من سيارته وخبأ المخدرات في الأحراش المجاورة. فيما نقل إيتاي مارغي إلى مستشفى ‘إيخيلوف’ في حالة خطيرة وتم إقرار وفاته لاحقًا في المستشفى".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الرملة
#أمير أبو لبن
#حوادث الدهس

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء جنوبي البلاد
إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء جنوبي البلاد

2020-12-29

إصابة خطيرة بحادث بين دراجة نارية وشاحنة وسط البلاد
إصابة خطيرة بحادث بين دراجة نارية وشاحنة وسط البلاد

2020-12-29

وفاة مسنين من طرعان وكفر كنا تأثرا بكورونا
وفاة مسنين من طرعان وكفر كنا تأثرا بكورونا

2020-12-29

الأكثر قراءة

قتيلان في شارع 6 واللد

قتيلان في شارع 6 واللد

2020-12-28
تقرير: اعتقال سما عبد الهادي

تقرير: اعتقال سما عبد الهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

2020-12-28
حفل مقام النبي موسى مُنح تصريحا:

حفل مقام النبي موسى مُنح تصريحا: "يسرّنا إبلاغكم بموافقة الوزارة"

2020-12-28
كيف تمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم في شارع 6 رغم تواجد الشرطة؟

كيف تمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم في شارع 6 رغم تواجد الشرطة؟

2020-12-28
اللد: مقتل سلمان الزبارقة بجريمة إطلاق نار

اللد: مقتل سلمان الزبارقة بجريمة إطلاق نار

2020-12-28