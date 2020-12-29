مددت محكمة صلح أريحا، اليوم الثلاثاء، اعتقال الفنانة الـ"دي جي" سما عبد الهادي لمدة أسبوعين، على خلفية إشرافها على الحفل الموسيقي الذي أثار جدلًا واسعا، في مقام النبي موسى.

ووجهت النيابة العامة تهمتين إلى عبد الهادي وهما "تدنيس مكان ديني" و"مخالفة إجراءات الطوارئ لمنع تفشي كورونا".

ومساء السبت، انتقل على مدى واسع شريط فيديو لحفل داخل المقام الذي يزوره آلاف السيّاح سنويًا، وظهر بالمقطع المصوّر مداهمة الموقع على يد شبّان طردوا المحتفلين من المكان.

وكشف موقع "العربي الجديد" وثائق مراسلات بين منظّمة الحفل وبين وزارة السياحة الفلسطينية، والتي فيها اتضح أن الوزارة أعطت تصريحا لتنظيم حفل موسيقى إلكترونية في المقام.

وأوضحت المراسلات بين منظمة الحفل، التي لم يورد الموقع اسمها، وبين الوزارة أن المنظِّمة، طلبت الإذن من وزارة السياحة لتنظيم الحفل في المكان إلى جانب أماكن تاريخية فلسطينية بهدف الترويج عالميا للمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية عبر موسيقى "التكنو" الإلكترونية، لتردّ الوزارة بالموافقة على إعطاء التصريح.

فيلم عن سما عبد الهادي

مطالبة بالإفراج عن سما عبد الهادي

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالإفراج عن عبد الهادي. واعتبر مدير الهيئة، عمار دويك، أن توقيف عبد الهادي هو اعتقال تعسفي جاء بغرض إرضاء الرأي العام الغاضب، ونطالب النيابة العامة بحفظ الملف واسقاط التهم عنها. فهي لم ترتكب جريمة، وانما قامت بتنظيم نشاط حسب بعد أخذ الموافقات من الجهات الرسمية.

وأضاف أن "توقيف سما، وتحميلها المسؤولية وحملة التنمر التي تجري على الإنترنت بحقها والتي تهدد سلامتها، هي محاولة تقديم كبش فداء لارضاء الرأي العام، والذي قامت أطراف رسمية في صعيد مناكفاتها مع اطراف رسمية أخرى بإثارته".

وأوضح دويك "ما جرى أن عبد الهادي هي محترفة في مجال الموسيقى الالكترونية ولها حضور دولي في هذا المجال، واحيت حفلات في فلسطين ومدن عالمية وقد حصلت على تصريح مكتوب وواضح من وزارة السياحة يحدد المكان والزمان وطبيعة النشاط "أداء موسيقى إلكترونية" في مقام النبي موسى. وهدف النشاط هو ترويجي.

وبين دويك أنه إذا كانت هناك جهة تتحمل المسؤولية فهي وزارة السياحة التي أخطأت مرتين. المرة الأولى في سوء تقدير الموقف والسماح بتنظيم نشاط قد لا يتناسب مع الطبيعة الدينية للمكان، ولم تقم باية متابعات لاحقة.

والخطأ الثاني والأكبر هو تنصل الوزارة من المسؤولية وعدم التحلي بالشجاعة الاخلاقية لاعلان مسؤوليتها عن منح التصريح، وأنها قد تكون أخطأت.

"الهروب من المسؤولية"

وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، إن "الوزارة للأسف انكرت معرفتها بالموضوع وتنصلت من مسؤولياتها وبالتالي كشفت الغطاء عن الفنانة عبد الهادي ومجموعتها، وألقت اللوم على وزارة الأوقاف التي وجدت نفسها في موقف الدفاع في ضوء المزاودات الدينية من قبل أطراف رسمية أخرى، وفتحت المجال لحالة الجدل ودخول جهات شعبوية وجهات تلعب على وتر المشاعر الدينية لتأجيج الوضع".

وتابع دويك أنه "كان يفترض في الوزارة أن تعلن من اللحظة الأولى أنها هي التي منحت الرخصة، وأن المكان لها بعد سياحي وبعد ديني، وأنها فعلا تقام فيه نشاطات فنية وثقافية، لكن ربما تمت إساءة التقدير في هذا النشاط تحديدا نظرا لطبيعة الموسيقى الإلكترونية التي هي صاخبة وقد لا تتناسب مع طبيعة المكان، وكان يفترض في الوزارة أن تعتذر من البداية".

مقام النبي موسى

إعادة تأهيل المقام

وأوضح دويك "مقام النبي موسى تم إعادة تأهيلية منذ عدة سنوات، وفي شهر كانون أول/ ديسمبر عام 2017 وقّعت وزارة الأوقاف عقد تشغيل وإدارة للمكان مع شركة سياحية خاصة ومعنى هذا أن الوزارة خصصت إدارة الموقع".

بعد انتهاء اعمال الترميم والتأهيل، تم في 17 تموز/ يوليو عام 2019 تنظيم حفل افتتاح المقام بحلته الجديدة، وتم الإعلان عن توكيل ادارته للقطاع الخاص، وقد شارك في الحفل رئيس الوزراء محمد إشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، وتخلل الحفل عزف مقطوعات موسيقية وعروض، وأعلن في حينها أن الهدف من إعادة التأهيل والترميم استقطاب 100 ألف سائح من فلسطين والخارج لزيارة المكان.

توضيح من عائلة عبد الهادي

بدورها، أصدرت عائلة سما عبد الهادي، بيانا توضيحيا، قالت فيه إنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة، قبل إقامة الحفل والتي أعطت الإذن بالنشاط، مؤكدة أن ابنتها معتقلة لدى النيابة العامة، والتي رفضت الإفراج عنها بكفالة.

وأوضحت العائلة في البيان ذاته أنه لم يتم أخذ الإذن من وزارة الأوقاف لأنها مسؤولة عن المسجد فقط.

وذكرت أن الحفل أقيم "في إطار مشروع يهدف بتصوير عدد من الفيديوهات عن الموسيقى الإلكترونية في فلسطين، حيث يتم إنتاجها وتصويرها في مواقع أثرية وسياحية في فلسطين، ليتم نشرها على محطتي موسيقى عالميتين"، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع هو "الترويج لفلسطين بمواقعها الأثرية من خلال موسيقى التكنو العالمية".

ولفتت العائلة إلى أن النشاط أقيم في مقام النبي موسى باعتباره موقعا أثريا وتاريخيا، وبه مساحة منفصلة تماما عن المسجد الذي لم يتم الاقتراب منه أصلا، حيث تم إجراء النشاط في ساحة البازار التي تتوسط النزل بينما المسجد يقع في الجهة الأخرى.