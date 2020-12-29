إطلاق قذيفة من قطاع غزّة نحو "إشكول"

دوت صفارات الإنذار بعيد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، في المنطقة المحيطة بقطاع غزة المحاصر، بحسب ما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط أنباء عن إطلاق قذيفة من قطاع غزة نحو "إشكول".

وفي بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاء أن صافرات الإنذار دوت في كيبوتس "كيرم شالوم" التابع للمجلس الإقليمي "إشكول" جنوب قطاع غزة.