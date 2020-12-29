إطلاق قذيفة من قطاع غزّة نحو "إشكول"

دوت صفارات الإنذار بعيد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، في المنطقة المحيطة بقطاع غزة المحاصر، بحسب ما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط أنباء عن إطلاق قذيفة من قطاع غزة نحو "إشكول".
وفي بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاء أن صافرات الإنذار دوت في كيبوتس "كيرم شالوم" التابع للمجلس الإقليمي "إشكول" جنوب قطاع غزة.
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ورجحت التقارير الأولية أن الصافرات دوت في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.
وأشارت إلى أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة، مشددة على عدم وجود إصابات.
وأوضحت التقارير أن القذيفة سقطت بالقرب من الجدار الأمني الفاصل شرقي القطاع. وأنه لم يتم اعتراضها بواسطة "القبة الحديدة".
وفجر السبت الماضي، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، بعد نحو 5 ساعات على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مدينة عسقلان.
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وأسفرت غارات الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، وشاب في العشرينات من العمر، بجروح طفيفة، من جراء تناثر شظايا الصواريخ والزجاج، وفق مصدر طبّي فلسطيني.
وأفادت المصادر الفلسطينية أن مقاتلات الاحتلال قصفت موقعا في مدينة غزة، وهاجمت موقعين آخرين في مخيم البريج، ومدينة دير البلح وسط القطاع. وأوضح شهود عيان إن الموقع الذي تعرض للقصف، بمدينة غزة، يتواجد في حي التفاح، شرقي المدينة.
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