  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا المجتمع العربي: إقبال ضعيف على التطعيم و11 وفاة منذ مطلع الأسبوع

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 16:05

كورونا المجتمع العربي: إقبال ضعيف على التطعيم و11 وفاة منذ مطلع الأسبوع
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 72767؛ فيما بلغ مجمل الإصابات في البلاد 408991 إذ بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد 17.8%، وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وأشارت معطيات أولية إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيمات في المجتمع العربي، إذ قدر عدد التطعيمات في البلدات العربية بنحو 16 ألف فقط من أصل 500 ألف على مستوى البلاد، ما يشكل نسبة نحو 3.5%، وذلك يعود إلى قلة انتشار مراكز التطعيم في البلدات العربية على مستوى صناديق المرضى من جهة وقلة الإقبال على التطعيم من جهة أخرى.

يتبع...

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#المجتمع العربي
#الهيئة العربية للطوارئ
#فيروس كورونا

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر قاسم: "نرفض نقل معارك الثأر إلى المدينة"
كفر قاسم: "نرفض نقل معارك الثأر إلى المدينة"

2020-12-29

أم الفحم: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق
أم الفحم: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق

2020-12-29

تمديد اعتقال 4 مشتبهين بقتل الفتى على شارع 6
تمديد اعتقال 4 مشتبهين بقتل الفتى على شارع 6

2020-12-29

الأكثر قراءة

قتيلان في شارع 6 واللد

قتيلان في شارع 6 واللد

2020-12-28
تقرير: اعتقال سما عبد الهادي

تقرير: اعتقال سما عبد الهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

2020-12-28
حفل مقام النبي موسى مُنح تصريحا:

حفل مقام النبي موسى مُنح تصريحا: "يسرّنا إبلاغكم بموافقة الوزارة"

2020-12-28
كيف تمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم في شارع 6 رغم تواجد الشرطة؟

كيف تمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم في شارع 6 رغم تواجد الشرطة؟

2020-12-28
اللد: مقتل سلمان الزبارقة بجريمة إطلاق نار

اللد: مقتل سلمان الزبارقة بجريمة إطلاق نار

2020-12-28