كورونا المجتمع العربي: إقبال ضعيف على التطعيم و11 وفاة منذ مطلع الأسبوع

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 72767؛ فيما بلغ مجمل الإصابات في البلاد 408991 إذ بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد 17.8%، وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وأشارت معطيات أولية إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيمات في المجتمع العربي، إذ قدر عدد التطعيمات في البلدات العربية بنحو 16 ألف فقط من أصل 500 ألف على مستوى البلاد، ما يشكل نسبة نحو 3.5%، وذلك يعود إلى قلة انتشار مراكز التطعيم في البلدات العربية على مستوى صناديق المرضى من جهة وقلة الإقبال على التطعيم من جهة أخرى.

يتبع...