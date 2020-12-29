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وفاة و262 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين  

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 22:58

وفاة و262 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين  
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي مقدسيّ وأصيب 262 آخرين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الثلاثاء.

وقال الجبريني في بيانه إن "مدينة القدس شهدت حالة وفاة الإثنين، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية انتشار الفيروس إلى (143) حالة".

وذكر أن "عدد إصابات اليوم (الثلاثاء) بلغ (107) وأمس (155) مقابل (310) حالات شفاء ليصل عدد الإصابات الفاعلة في المدينة إلى (1597)إصابة نشطة".

وأفاد الحبريني بأنه من بين الإصابات "أكثر من (107) إصابات بين متوسطة وخطيرة وحرجة تعالج في المستشفيات، وبعضها موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي".

ودعا الحبريني المقدسيين، "لإجراء الفحوصات مقابل حملة اللقاحات المتواصلة للتصدي للفيروس".

وطالب الجبريني المقدسيين "بمواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة، من أجل إخراج أحياء المدينة من دائرة الخطر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#القدس
#إصابات كورونا

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